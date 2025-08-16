Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav U harmoniji ste sa sobom samima. Tko god dođe s vama u kontakt postaje zaslijepljen vašim skladnim vibracijama. Idealno vam je vrijeme za ljubav.

Posao Imate ideju kako promijeniti svijet na bolje, ali teško se snalazite u vlastitim poslovnim problemima. Ako promijenite sebe, mijenja se i svijet.

Zdravlje Nemate se na što žaliti u svezi vlastitog zdravlja. Ako ste u međuvremenu postali hipohondrični, stalno otkrivate nove teme za kuknjavu.

Snovi i vizije Ako se nekome ne može ništa reći – bez obzira koliko ljubazno i konstruktivno mu se obraćali – on nije sposoban raspravljati.

