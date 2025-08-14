Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 08. 2025.
Ljubav Kod vas je za ljubav potrebno troje. Vaše osvajačke kvalitete dovele su vas u vrlo složenu poziciju. Birate između više potencijalnih kandidata.
Posao Molite se Univerzumu za posao. Vrlo vješto spajate duhovno i materijalno. Čak i kada doživite poslovni poraz, niste tužni i nezadovoljni.
Zdravlje Post je postao vaša nova navika. Odustali ste od pušenja i alkohola, a i meso već neko vrijeme ne konzumirate. Možda ste postali prosvijetljeni.
