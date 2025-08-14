Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Kod vas je za ljubav potrebno troje. Vaše osvajačke kvalitete dovele su vas u vrlo složenu poziciju. Birate između više potencijalnih kandidata.  

Posao Molite se Univerzumu za posao. Vrlo vješto spajate duhovno i materijalno. Čak i kada doživite poslovni poraz, niste tužni i nezadovoljni.  

Zdravlje Post je postao vaša nova navika. Odustali ste od pušenja i alkohola, a i meso već neko vrijeme ne konzumirate. Možda ste postali prosvijetljeni.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 08. 2025.