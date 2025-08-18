Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Jaki ste na riječima, i to vam malo vrijedi, jer se računaju samo vidljiva i konkretna djela. Iznenada ćete se iskreno suočiti s istinom o sebi samima.   

Posao Vaša poslovna i financijska kombinatorika ne daje očekivane rezultate. Danas ćete poduzeti radikalne korake za plodonosni preokret.    

Zdravlje Situacija u kojoj se nalazite tjera vas na ubrzanu aktivnost. Ne zaboravite slušati vaš unutarnji glas. Intuicija je moćna sila i energija.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2025.