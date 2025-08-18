Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2025.

Ljubav Jaki ste na riječima, i to vam malo vrijedi, jer se računaju samo vidljiva i konkretna djela. Iznenada ćete se iskreno suočiti s istinom o sebi samima.

Posao Vaša poslovna i financijska kombinatorika ne daje očekivane rezultate. Danas ćete poduzeti radikalne korake za plodonosni preokret.

Zdravlje Situacija u kojoj se nalazite tjera vas na ubrzanu aktivnost. Ne zaboravite slušati vaš unutarnji glas. Intuicija je moćna sila i energija.

