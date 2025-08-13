Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 08. 2025.

Vodenjak /

Ljubav Nastavlja se vaše plodno ljubavno razdoblje. Darežljivi ste i velikodušni. Ako je vaša veza u krizi, možda je svemu kriva vaša nevjera.    

Posao Vaše se poslovanje jako dobro odvija. Dobivate ono što želite i trebate, i bez nekog velikog truda i napora. Imate više sreće nego pameti.  

Zdravlje Skladni planetarni aspekti paze i čuvaju vaše dobro zdravlje. Postali ste blagi, nježni i dobrodušni. Vaš organizam funkcionira (skoro) savršeno.     

