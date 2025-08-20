Dnevni horoskop, Rak, 20. 08. 2025.

Ljubav Nakon razdoblja sukoba i nesporazuma, u vašem ljubavnom odnosu iznova prevladavaju pomirljivi tonovi. Ljubav na kraju uvijek pobjeđuje.

Posao Pravo je vrijeme za suradnju s drugima. Pred vama je poslovna prilika koju ne biste trebali propustiti. Arogancija vam može pomrsiti račune.

Zdravlje Osjećate veliku potrebu za promjenom vlastitih reakcija. Korijen svih problema skriven je u vašim narušenim odnosima s vlastitim roditeljima.

