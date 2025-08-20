Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 20. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 20. 08. 2025.
Ljubav Postali ste ovisni o partneru ili partnerici, i niste potpuno svjesni te činjenice. Slobodno krenite ispunjavati vaše individualne želje i potrebe. 

Posao Puni ste raznih ideja, ali slabo stojite s konkretnom realizacijom. Čekate da netko drugi obavi vaš posao, Ako je to istina, živite u iluzijama.   

Zdravlje Emocionalno niste stabilni i uravnoteženi. Zbog velike ranjivosti vašeg ega, brzo se naljutite na druge. Potreban vam je lijek protiv bijesa!   

