ŠOKANTNO OTKRIĆE /

U zamrzivaču pronađeno tijelo žene (80), uhićen muškarac: Istražuje se uzrok smrti

U zamrzivaču pronađeno tijelo žene (80), uhićen muškarac: Istražuje se uzrok smrti
Foto: Profimedia/Ilustracija

Za vrijeme trajanja istrage, policajci i forenzičari će ostati na mjestu događaja

20.2.2026.
11:08
Tajana Gvardiol
Profimedia/Ilustracija
Neimenovani muškarac uhićen je nakon što je tijelo starije žene pronađeno u zamrzivaču u primorskom gradu u Južnom Walesu. Policija je došla na adresu u Porthcawlu nakon što se obitelj zabrinula za 80-godišnjakinju, piše The Sun

Pretpostavlja se da je žena pronađena mrtva u zamrzivaču na toj adresi. Uhićen je 60-godišnji muškarac zbog sumnje da je spriječio zakoniti pokop žene. Za vrijeme trajanja istrage, policajci i forenzičari će ostati na mjestu događaja. 

"Policija Južnog Walesa došla je na adresu na Poplar Crescentu u Porthcawlu u 13.45 sati u utorak, 17. veljače, nakon poziva u vezi s dobrobiti žene. Žena u 80-ima iz Porthcawla pronađena je mrtva unutar posjeda. 60-godišnji muškarac iz Porthcawla uhićen je zbog sumnje da je spriječio zakonit pokop i ostaje u policijskom pritvoru", rekao je policijski glasnogovornik i dodao da je istraga o uzroku smrti u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi

