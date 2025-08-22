Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 22. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 22. 08. 2025.
Ljubav Imate plodonosne kontakte s jednom astrološkom Djevicom. Ako ne očekujete ništa ljubavnog, na kraju dana bit ćete vrlo ugodno iznenađeni.   

Posao Zbrajate i oduzimate poput vrsnog matematičara. Što god se dogodi, uvijek ste na dobitku. Raditi ćete cijeli dan, a možda i u noćnim satima.   

Zdravlje Vaše zdravstveno stanje posljednja vam je stvar po redu važnosti, sve dok vas negdje nešto ne stisne i ne zaboli. Nema osvješćenja bez boli.    

