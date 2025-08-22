Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 22. 08. 2025.
Ljubav Imate plodonosne kontakte s jednom astrološkom Djevicom. Ako ne očekujete ništa ljubavnog, na kraju dana bit ćete vrlo ugodno iznenađeni.
Posao Zbrajate i oduzimate poput vrsnog matematičara. Što god se dogodi, uvijek ste na dobitku. Raditi ćete cijeli dan, a možda i u noćnim satima.
Zdravlje Vaše zdravstveno stanje posljednja vam je stvar po redu važnosti, sve dok vas negdje nešto ne stisne i ne zaboli. Nema osvješćenja bez boli.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 22. 08. 2025.