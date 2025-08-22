Dnevni horoskop, Lav, 22. 08. 2025.

Ljubav Imate plodonosne kontakte s jednom astrološkom Djevicom. Ako ne očekujete ništa ljubavnog, na kraju dana bit ćete vrlo ugodno iznenađeni.

Posao Zbrajate i oduzimate poput vrsnog matematičara. Što god se dogodi, uvijek ste na dobitku. Raditi ćete cijeli dan, a možda i u noćnim satima.

Zdravlje Vaše zdravstveno stanje posljednja vam je stvar po redu važnosti, sve dok vas negdje nešto ne stisne i ne zaboli. Nema osvješćenja bez boli.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn