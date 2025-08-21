Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 22. 08. 2025.

Ljubav Igrate neke čudne ego igre koje nemaju previše veze s ljubavlju. Ljubomora i osvetoljubivost ne čine vas privlačnim i popularnim u društvu.  

Posao U vama se probudio kockarski duh. Skloni ste riskantnim poslovnim potezima. Ako se odlučite za neki veći ulog, mogli biste lijepo profitirati.  

Zdravlje Zaljubljeni ste u osobnu snagu i moć. Tiranizirate ljude uokolo sebe. Zaboravljate da se u jednoj jedinoj sekundi sve može promijeniti.

