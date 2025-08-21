Dnevni horoskop, Jarac, 22. 08. 2025.

Ljubav Igrate neke čudne ego igre koje nemaju previše veze s ljubavlju. Ljubomora i osvetoljubivost ne čine vas privlačnim i popularnim u društvu.

Posao U vama se probudio kockarski duh. Skloni ste riskantnim poslovnim potezima. Ako se odlučite za neki veći ulog, mogli biste lijepo profitirati.

Zdravlje Zaljubljeni ste u osobnu snagu i moć. Tiranizirate ljude uokolo sebe. Zaboravljate da se u jednoj jedinoj sekundi sve može promijeniti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn