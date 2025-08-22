Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 08. 2025.

Vodenjak /

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi više nema napetosti. Sve rješavate dogovorom i međusobnom tolerancijom. Uživate u savršenim trenucima potpune sreće.  

Posao Komunikacija igra važnu ulogu u vašem poslovanju. Da biste uvjerili određene ljude u vlastitu ispravnost, vješto ćete se poslužiti diplomacijom.    

Zdravlje Osjećate se sigurno i više niste razdražljivi. Određeni strahovi s kojima ste dugo imali velikih briga i problema, više ne egzistiraju u vama. 

