Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 08. 2025.

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi više nema napetosti. Sve rješavate dogovorom i međusobnom tolerancijom. Uživate u savršenim trenucima potpune sreće.

Posao Komunikacija igra važnu ulogu u vašem poslovanju. Da biste uvjerili određene ljude u vlastitu ispravnost, vješto ćete se poslužiti diplomacijom.

Zdravlje Osjećate se sigurno i više niste razdražljivi. Određeni strahovi s kojima ste dugo imali velikih briga i problema, više ne egzistiraju u vama.

