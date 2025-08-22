Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 08. 2025.
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi više nema napetosti. Sve rješavate dogovorom i međusobnom tolerancijom. Uživate u savršenim trenucima potpune sreće.
Posao Komunikacija igra važnu ulogu u vašem poslovanju. Da biste uvjerili određene ljude u vlastitu ispravnost, vješto ćete se poslužiti diplomacijom.
Zdravlje Osjećate se sigurno i više niste razdražljivi. Određeni strahovi s kojima ste dugo imali velikih briga i problema, više ne egzistiraju u vama.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 08. 2025.