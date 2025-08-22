Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša je ljubav izvirala iz sažaljenja, i to vas je odvelo na pogrešan put. Više ne dopuštate da on(a) ili netko drugi iskorištava vašu dobrotu. 

Posao Razmišljate o dodatnom obrazovanju i o stručnom usavršavanju. Ako želite poslovno prosperirati u budućnosti, morate ulagati u vlastito znanje.   

Zdravlje Vaša samokontrola opet je na zavidnoj razini. Uz jaku volju i ustrajnost, imate sve što vam je potrebno za uklanjanje nezdravih navika.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.