Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.

Ljubav Vaša je ljubav izvirala iz sažaljenja, i to vas je odvelo na pogrešan put. Više ne dopuštate da on(a) ili netko drugi iskorištava vašu dobrotu.

Posao Razmišljate o dodatnom obrazovanju i o stručnom usavršavanju. Ako želite poslovno prosperirati u budućnosti, morate ulagati u vlastito znanje.

Zdravlje Vaša samokontrola opet je na zavidnoj razini. Uz jaku volju i ustrajnost, imate sve što vam je potrebno za uklanjanje nezdravih navika.

