Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.
Ljubav Vaša je ljubav izvirala iz sažaljenja, i to vas je odvelo na pogrešan put. Više ne dopuštate da on(a) ili netko drugi iskorištava vašu dobrotu.
Posao Razmišljate o dodatnom obrazovanju i o stručnom usavršavanju. Ako želite poslovno prosperirati u budućnosti, morate ulagati u vlastito znanje.
Zdravlje Vaša samokontrola opet je na zavidnoj razini. Uz jaku volju i ustrajnost, imate sve što vam je potrebno za uklanjanje nezdravih navika.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 08. 2025.