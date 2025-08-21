Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 08. 2025.

Ljubav Distancirali ste se od partnera ili partnerice. On ili ona ne sluti što se u vama zbiva i odigrava. Vaše srce definitivno titra za nekoga drugoga.

Posao Teško dajete bilo što, a posebno ne novac. Ako živite u simbiozi s roditeljima, mogući su verbalni sukobi i to upravo iz financijskih razloga.

Zdravlje Usamljeni ste i otuđeni od svijeta. Svojim preosjetljivim i eksplozivnim temperamentom udaljili ste druge ljude od sebe. Sve ima svoj razlog.

