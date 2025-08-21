Dnevni horoskop, Ribe, 21. 08. 2025.

Ribe /
Ljubav Jako vam je stalo do jedne osobe. Čim njega ili nju ugledate, odmah se zbunite. Za razliku od vas, on ili ona nema problema sa stidljivošću.
Posao Uživjeli ste se u ulogu detektiva. Želite raskrinkati određene ljude do kraja, i ne mislite se zaustaviti dok sve dubinski ne defragmentirate.
Zdravlje Stalno se vrtite u začaranom krugu. Potrebna vam je pauza od negative. Možda vam se čini da jest, ali svijet nije samo mračan i negativan.
