Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 08. 2025.

Ljubav Vodite intimni dnevnik o kojem nitko ništa ne zna. Ako netko otkrije vaše skrivene rečenice, upoznati će vas na neobičan i neočekivan način.

Posao Primate razne poslovne ponude, i teško vam je sve zbrojiti i razvrstati. Vaš urođeni dar za financijsku matematiku sada dolazi do punog izražaja.

Zdravlje Skloni ste alternativnim pogledima na svijet i život. Ako niste isprobali meditaciju, možda danas spontano zaronite u unutarnji svemir.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn