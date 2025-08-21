Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 08. 2025.

Ljubav Vodite intimni dnevnik o kojem nitko ništa ne zna. Ako netko otkrije vaše skrivene rečenice, upoznati će vas na neobičan i neočekivan način.   

Posao Primate razne poslovne ponude, i teško vam je sve zbrojiti i razvrstati. Vaš urođeni dar za financijsku matematiku sada dolazi do punog izražaja.    

Zdravlje Skloni ste alternativnim pogledima na svijet i život. Ako niste isprobali meditaciju, možda danas spontano zaronite u unutarnji svemir.   

