Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 08. 2025.

Ljubav On ili ona ne može vas uloviti ni za glavu ni za rep. Fizička pokretljivost i svjetlosna brzina vaših misli, čini vas potpuno neuhvatljivim.

Posao Odigrati ćete važan poslovni potez, koji će imati dugoročno značenje. Ponekad je potrebno određene stvari nemilosrdno eliminirati i uništiti.

Zdravlje Niste postojani i pouzdani, i na vas se drugi ljudi teško mogu osloniti. U vama se iznova probudio dobro vam poznati skitalački duh.

