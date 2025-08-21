Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 08. 2025.
Foto:

Ljubav On ili ona ne može vas uloviti ni za glavu ni za rep. Fizička pokretljivost i svjetlosna brzina vaših misli, čini vas potpuno neuhvatljivim.   

Posao Odigrati ćete važan poslovni potez, koji će imati dugoročno značenje. Ponekad je potrebno određene stvari nemilosrdno eliminirati i uništiti.   

Zdravlje Niste postojani i pouzdani, i na vas se drugi ljudi teško mogu osloniti. U vama se iznova probudio dobro vam poznati skitalački duh.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 08. 2025.