Dnevni horoskop, Vaga, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 21. 08. 2025.
Ljubav Dobivate od partnera ili partnerice sve što poželite, pa i neke skupocjene stvarčice. Pazite da vam pretjerano obilje ne iskvari karakter.    

Posao Lovite veliki financijski dobitak u mutnim poslovnim vodama, i mogla bi vam se dogoditi vrlo neugodna situacija. Zaustavite vlastitu pohlepu.     

Zdravlje Rasipate vrijeme i energiju na ljude koji ne zaslužuju vašu pažnju. Ako ste postali ovisni o negativnim utjecajima iz okoline, situacija nije dobra.

