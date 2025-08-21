Dnevni horoskop, Vaga, 21. 08. 2025.

Ljubav Dobivate od partnera ili partnerice sve što poželite, pa i neke skupocjene stvarčice. Pazite da vam pretjerano obilje ne iskvari karakter.

Posao Lovite veliki financijski dobitak u mutnim poslovnim vodama, i mogla bi vam se dogoditi vrlo neugodna situacija. Zaustavite vlastitu pohlepu.

Zdravlje Rasipate vrijeme i energiju na ljude koji ne zaslužuju vašu pažnju. Ako ste postali ovisni o negativnim utjecajima iz okoline, situacija nije dobra.

