Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Proganjaju vas osjećaji usamljenosti. Potrebno vam je društvo uz koje biste se opustili i razveselili. Niste do kraja odustali od vaše stare ljubavi.   

Posao Imate više želja nego mogućnosti, i s tim u vezi niste usamljeni primjer, jer je takvo što učestala pojava. Ne zaboravite na vaše prioritete.  

Zdravlje Propali ste u tjeskobu i depresiju. U vama se javljaju stari strahovi. Ako malo dublje zaronite u sebe, otkrit ćete vrijedne i korisne informacije.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 08. 2025.