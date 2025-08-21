Dnevni horoskop, Lav, 21. 08. 2025.

Ljubav Posvetiti ćete više vremena voljenoj osobi i vašoj ljubavnoj vezi u cjelini. Međusobna nesebičnost i odanost učiniti će vas sretnim i snažnim.

Posao Zacrtali ste sebi megalomanski projekt, i sada ste frustrirani jer vam ne ide sve po planu i programu. Možda ćete morati krenuti ispočetka.

Zdravlje Niste slabi, jaki ste. Vaš imunitet je dobrostojeći. Ako želite dodatno napuniti vaše energetske baterije, odite u šetnju negdje u prirodu.

