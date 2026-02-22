Objavili snimku žene koja je postavila bombu u Lavovu: U napadu ubila policajku i ranila 25 ljudi

U sinoćnjem terorističkom napadu u ukrajinskom Lavovu ubijena je policajka (23), a ozlijeđeno je 25 ljudi.

Objavljena je snimka nadzorne kamere koja je zabilježila kretanje osumnjičene žene i trenutak kada je postavila eksplozivnu napravu u kantu za smeće.

1/2

Update on the Lviv terrorist attack - police have released video - fairly damning evidence.



And it's been revealed the main suspected arrested, is a Ukrainian woman. pic.twitter.com/ax2SmmY3l5 — Tim White (@TWMCLtd) February 22, 2026

Radi se o ženi (33) iz Rivanjske oblasti, a policija ju je uhitila nedaleko od granice u roku od deset sati, piše Kyiv Independent.

Nalog iz Rusije?

Ihor Klimenko, ministar unutarnjih poslova Ukrajine, izjavio je da se sumnja kako je bombaški napad u Lavovu organiziran po nalogu iz Rusije.

"Postoje svi razlozi za vjerovanje da je zločin počinjen po nalogu Rusije. Nije prvi put da neprijatelj namjerno postavlja smrtonosne zamke ukrajinskim policajcima", rekao je Klimenko.

Dodao je i da istraga ide u smjeru terorističkog napada provedenog uz potporu ruskih struktura te da se istražuju sve okolnosti događaja i moguća umiješanost drugih osoba.

🇺🇦‼️ What the scene of the explosion in Lviv looks like now

———

🇺🇦‼️ Як зараз виглядає місце вибуху у Львові pic.twitter.com/oVMvVRQmDf — Beefeater (@Beefeater_Fella) February 22, 2026

Policija došla po dojavi

Eksplozije su se dogodile u blizini povijesne jezgre grada, a u okolici su popucala stakla na zgradama.

Ukrajinska nacionalna policija ranije je priopćila da su se eksplozije dogodile nakon dolaska policijskih službenika na mjesto događaja po dojavi.

Policajci su intervenirali zbog prijave provale u trgovinu kada je odjeknula prva eksplozija, a druga se dogodila po dolasku dodatne policijske ophodnje, navelo je Tužiteljstvo Lavovske oblasti. Novinar lista Kyiv Independent koji se nalazio na terenu izvijestio je da su se eksplozije čule oko 00:25 po lokalnom vremenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rat dovodi u pitanje opstanak nacije pa ukrajinski vojnici sada zamrzavaju spermu