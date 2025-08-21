Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Želite nametnuti svoju volju partneru ili partnerici, ali to kod njega ili nje (više) ne prolazi. Odustanite od pogrešnih želja i svima će biti bolje.  

Posao U vama se rađaju nove poslovne ideje, i vrlo brzo ćete ih krenuti pretvarati u vidljiva i konkretna djela. Kreativni ste, ali i jako nestrpljivi.   

Zdravlje Suočavate se s vlastitim manama i slabostima. Ukidate loše navike. Razvijate se u sretniju osobu, i to je pravi lijek za vaše zdravstvene tegobe.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 21. 08. 2025.