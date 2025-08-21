Dnevni horoskop, Jarac, 21. 08. 2025.

Ljubav Želite nametnuti svoju volju partneru ili partnerici, ali to kod njega ili nje (više) ne prolazi. Odustanite od pogrešnih želja i svima će biti bolje.

Posao U vama se rađaju nove poslovne ideje, i vrlo brzo ćete ih krenuti pretvarati u vidljiva i konkretna djela. Kreativni ste, ali i jako nestrpljivi.

Zdravlje Suočavate se s vlastitim manama i slabostima. Ukidate loše navike. Razvijate se u sretniju osobu, i to je pravi lijek za vaše zdravstvene tegobe.

