Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Jedan vaš prijateljski odnos pretvara se u strastvenu ljubavnu vezu. Ako je riječ o Jarcu ili o Ribi, stvari će vrlo brzo izvrsno profunkcionirati.    

Posao Određene okolnosti su se promijenile, i vi ste opet postali zadovoljni vašim poslovnim statusom. Funkcionirate na smiren i kreativan način.  

Zdravlje Kada ste sretni, ništa vas ne boli. U vama egzistiraju dostatne količine volje i optimizma za suprotstavljanje svim mogućim problemima.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2025.