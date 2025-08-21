Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2025.

Bik /
Ljubav Jedan vaš prijateljski odnos pretvara se u strastvenu ljubavnu vezu. Ako je riječ o Jarcu ili o Ribi, stvari će vrlo brzo izvrsno profunkcionirati.
Posao Određene okolnosti su se promijenile, i vi ste opet postali zadovoljni vašim poslovnim statusom. Funkcionirate na smiren i kreativan način.
Zdravlje Kada ste sretni, ništa vas ne boli. U vama egzistiraju dostatne količine volje i optimizma za suprotstavljanje svim mogućim problemima.
