Dnevni horoskop, Bik, 21. 08. 2025.

Ljubav Jedan vaš prijateljski odnos pretvara se u strastvenu ljubavnu vezu. Ako je riječ o Jarcu ili o Ribi, stvari će vrlo brzo izvrsno profunkcionirati.

Posao Određene okolnosti su se promijenile, i vi ste opet postali zadovoljni vašim poslovnim statusom. Funkcionirate na smiren i kreativan način.

Zdravlje Kada ste sretni, ništa vas ne boli. U vama egzistiraju dostatne količine volje i optimizma za suprotstavljanje svim mogućim problemima.

