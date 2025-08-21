Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 21. 08. 2025.
Ljubav Izgledna je strastvena ljubavna seansa, koja će iznenaditi i vas i partnera ili partnericu. Nitko nikoga ne vara, oboje ste postali kreativniji.
Posao Trošite više novaca nego što ih zarađujete. Uživate u kupovini svega i svačega. Ako tako nastavite, brzo će vam se dogoditi financijska kriza.
Zdravlje Nemirni ste i nestrpljivi poput vjetra. Unutarnji mir za vas je postao imaginarni pojam. Hiperaktivnost nije nešto poželjno, a nije ni zdravo.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
tko je u pravu? /
Situacija u kući se zahuktava: Fabjan i Ilić podižu tenzije uoči nove borbe
BIJESNA ZASTUPNICA /
Dodikova miljenica: 'BiH je nemoćna i jadna, ušla je u brakorazvodnu parnicu'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 21. 08. 2025.