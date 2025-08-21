Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 21. 08. 2025.
Ljubav Izgledna je strastvena ljubavna seansa, koja će iznenaditi i vas i partnera ili partnericu. Nitko nikoga ne vara, oboje ste postali kreativniji.    

Posao Trošite više novaca nego što ih zarađujete. Uživate u kupovini svega i svačega. Ako tako nastavite, brzo će vam se dogoditi financijska kriza.      

Zdravlje Nemirni ste i nestrpljivi poput vjetra. Unutarnji mir za vas je postao imaginarni pojam. Hiperaktivnost nije nešto poželjno, a nije ni zdravo.     

