Dnevni horoskop, Rak, 21. 08. 2025.

Ljubav Imate problema u komunikaciji sa sobom samima i radite pogrešne poteze. Partner ili partnerica ne zna što mislite, a još manje što želite.   

Posao Tvrdoglavo slijedite svoje poslovne ciljeve, i ne plašite se nikakvih prepreka na putu. Imate veliku radnu snagu, i još trebate malo sreće.    

Zdravlje Nema planetarnih nagovještaja koji ukazuju na pogoršanje vašeg zdravlja. Određeni broj vas ima energetskih problema zbog poremećaja spavanja.  

