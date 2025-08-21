Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 21. 08. 2025.
Ljubav Imate problema u komunikaciji sa sobom samima i radite pogrešne poteze. Partner ili partnerica ne zna što mislite, a još manje što želite.
Posao Tvrdoglavo slijedite svoje poslovne ciljeve, i ne plašite se nikakvih prepreka na putu. Imate veliku radnu snagu, i još trebate malo sreće.
Zdravlje Nema planetarnih nagovještaja koji ukazuju na pogoršanje vašeg zdravlja. Određeni broj vas ima energetskih problema zbog poremećaja spavanja.
