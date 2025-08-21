Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Spustili ste loptu na zemlju, i trezveno sagledavate vašu ljubavnu situaciju. Rijetko kad je za sve kriva samo jedna strana. Ispravite svoje greške.     

Posao Vodite važne poslovne razgovore i pregovore, i vrlo ste blizu potpisivanja konkretnog ugovora. Novi ljudi, nove ideje, nove mogućnosti.  

Zdravlje Pozitivno razmišljate, i ništa vas ne boli. Svaki dan afirmirajte skladne i harmonične misli o sebi i svijetu, i to će poboljšati vaš bioritam.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. 08. 2025.