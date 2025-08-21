Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. 08. 2025.
Ljubav Spustili ste loptu na zemlju, i trezveno sagledavate vašu ljubavnu situaciju. Rijetko kad je za sve kriva samo jedna strana. Ispravite svoje greške.
Posao Vodite važne poslovne razgovore i pregovore, i vrlo ste blizu potpisivanja konkretnog ugovora. Novi ljudi, nove ideje, nove mogućnosti.
Zdravlje Pozitivno razmišljate, i ništa vas ne boli. Svaki dan afirmirajte skladne i harmonične misli o sebi i svijetu, i to će poboljšati vaš bioritam.
