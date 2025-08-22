Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.
Foto:

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi dominira dosada i neinventivnost. Nešto biste promijenili, a ne znate što točno. Najbolje vam je da krenete mijenjati sebe.   

Posao Ako nestrpljivo očekujete da vam određena osoba vrati novac koji vam duguje, vjerojatno ćete se s tim u vezi još jednom bolno razočarati.  

Zdravlje Planetarni utjecaji ne pružaju vam potporu. Imate problema s voljom i energijom. Vaši kronični zdravstveni problemi iznova se aktualiziraju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

    

 

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.