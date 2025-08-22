Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi dominira dosada i neinventivnost. Nešto biste promijenili, a ne znate što točno. Najbolje vam je da krenete mijenjati sebe.
Posao Ako nestrpljivo očekujete da vam određena osoba vrati novac koji vam duguje, vjerojatno ćete se s tim u vezi još jednom bolno razočarati.
Zdravlje Planetarni utjecaji ne pružaju vam potporu. Imate problema s voljom i energijom. Vaši kronični zdravstveni problemi iznova se aktualiziraju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.