Dnevni horoskop, Djevica, 22. 08. 2025.

Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi dominira dosada i neinventivnost. Nešto biste promijenili, a ne znate što točno. Najbolje vam je da krenete mijenjati sebe.

Posao Ako nestrpljivo očekujete da vam određena osoba vrati novac koji vam duguje, vjerojatno ćete se s tim u vezi još jednom bolno razočarati.

Zdravlje Planetarni utjecaji ne pružaju vam potporu. Imate problema s voljom i energijom. Vaši kronični zdravstveni problemi iznova se aktualiziraju.

