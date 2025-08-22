Dnevni horoskop, Rak, 22. 08. 2025.

Ljubav Izgubili ste svaku nadu da će on ili ona primijetiti da postojite. Ako se prestanete sa svim tim opterećivati, možda vas on(a) napokon ugleda.

Posao U poslovnom smislu i kontekstu življenja, plivate kao riba u vodi. Fino se snalazite u nepredvidljivim situacijama. Otkriti ćete nove sponzore.

Zdravlje Navikli ste na ružne i tužne stvari, i teško prihvaćate radosne trenutke. Neugodno vam je što ste sretni? Ispravljajte vaše krive osjećaje.

