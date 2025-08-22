Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 22. 08. 2025.

Ljubav Jedno vaše površno poznanstvo moglo bi prerasti u veliku ljubav, a upravo je to ono što potajno u sebi želite. Nebeski utjecaji su na vašoj strani.     

Posao Dobro se snalazite u raznim klubovima, udruženjima i strankama. Jedna vaša stara poslovna veza, danas će se iznova plodno aktualizirati.    

Zdravlje Ako vam je definitivno jasno što tražite i trebate, pronaći ćete svjetlo u tunelu. U suprotnom, početi ćete tonuti u mutne vode depresije. 

