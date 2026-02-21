FREEMAIL
OSJETIO SE I U BEČU /

Tresli se prozori, ljuljali kreveti: Potres zatresao europsku državu

Tresli se prozori, ljuljali kreveti: Potres zatresao europsku državu
Foto: EMSC/X

Zatresao je na dubini od 10 kilometara

21.2.2026.
13:54
Dunja Stanković
EMSC/X
Potres magnitude 4.2 stupnja po Richteru zatresao je u subotu poslijedpodne Slovačku, javlja EMSC. 

Epicentar je bio 28 kilometara jugoistočno od glavnog grada Bratislave te 16 kilometara sjeveroistočno od mađarskog Mosonmagyaróvár. 

Zatresao je na dubini od 10 kilometara. 

Trenutačno nema izvješća o šteti. 

"Tlo se treslo, lampa se ljuljala", napisao je jedan Slovak iz Bratislave, a drugi dodao da se ljuljao krevet. 

Drugi su pisali da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi i da su se zatresli prozori. 

Podrhtavanje su, prema svjedočanstvima, osjetili i u Beču. 

