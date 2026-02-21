Posljednje riječi Erica Danea upućene kćerima: 'Vi ste moje srce. Vi ste moje sve. Laku noć'

Glumac Eric Dane, zvijezda serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija", preminuo je u 53. godini nakon hrabre borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Samo nekoliko dana nakon njegove smrti, Netflix je objavio unaprijed snimljeni, posthumni intervju koji je otkrio glumčevu najintimniju stranu i ostavio snažnu poruku njegovim kćerima koja je odjeknula diljem svijeta.

Pedesetominutni specijal, naslovljen "Famous Last Words: Eric Dane", snimljen je u tajnosti u studenom prošle godine, s jasnim dogovorom da će biti objavljen tek nakon glumčeve smrti. U intimnom razgovoru s producentom Bradom Falchukom, Dane je sjedio u motoriziranim invalidskim kolicima, a njegov govor bio je primjetno otežan zbog posljedica bolesti.

Foto: F. Sadou/AdMedia/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Četiri životne lekcije za Billie i Georgiju

Na kraju intervjua, Dane je ostao sam s kamerom kako bi se izravno obratio svojim kćerima, Billie (15) i Georgiji (14). Slomljenog glasa i sa suzama u očima, podijelio je s njima četiri ključne lekcije koje je naučio kroz borbu s ALS-om.

"Prvo, živite sada. U sadašnjem trenutku", započeo je. "Godinama sam mentalno lutao, izgubljen u svojoj glavi, valjajući se u samosažaljenju, sramu i sumnji. Više ne. Zbog čistog preživljavanja, prisiljen sam ostati u sadašnjosti. Prošlost sadrži žaljenje. Budućnost ostaje nepoznata. Zato morate živjeti sada."

Kao drugu lekciju naveo je važnost ljubavi. "Zaljubite se. Ne nužno u osobu, iako i to preporučujem. Ali zaljubite se u nešto", rekao je, objašnjavajući kako je njemu gluma bila strast koja ga je vodila kroz najmračnije dane. "Pronađite ono što vas uzbuđuje. Pronađite svoj put, svoju svrhu, svoj san. I onda krenite po to. Stvarno krenite."

Treći savjet bio je posvećen prijateljstvu. "Mudro birajte prijatelje. Pronađite svoje ljude i dopustite im da oni pronađu vas. Najbolji od njih će vam uzvratiti, bez osuđivanja i bez pitanja."

"Borite se sa svakim djelićem svog bića"

Posljednja, četvrta poruka, bila je poziv na borbu. "Borite se sa svakim djelićem svog bića i s dostojanstvom. Kada se suočite s izazovima, zdravstvenim ili drugim, borite se. Nikad ne odustajte. Borite se do posljednjeg daha. Ova bolest polako uzima moje tijelo, ali nikada neće uzeti moj duh."

Svoje emotivno obraćanje završio je riječima koje su dirnule gledatelje diljem svijeta: "Billie i Georgia, vi ste moje srce. Vi ste moje sve. Laku noć. Volim vas. To su moje posljednje riječi."

Osvrt na život pun ljubavi i borbe

Tijekom intervjua, Dane se osvrnuo i na svoj kompliciran, ali dubok odnos s majkom svoje djece, Rebeccom Gayheart (54). Iako su bili razdvojeni, nikada se nisu službeno razveli. "Nikada se, do trenutka kada ovo itko bude vidio, neću zaljubiti u drugu ženu tako duboko kao što sam se zaljubio u Rebeccu", priznao je.

Foto: Admedia, Inc/ddp USA/Profimedia

Glumac, koji je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama i alkoholu, rekao je kako je u bolesti pronašao neočekivani mir. Dijagnoza ALS-a oslobodila ga je, kako je rekao, stalnog samoprosuđivanja i pomogla mu da shvati kako je "uvijek bio i više nego dovoljan".

