Bio je jedan od najzgodnijih glumaca, a danas vodi borbu za život: O njemu brine bivša supruga

Rebecca Gayheart (54), američka glumica i bivša supruga glumca Erica Danea (53), poznatog po ulozi u seriji Uvod u anatomiju, otvoreno je progovorila o teškoj borbi s osiguravajućim kućama kako bi mu osigurala neprekidnu medicinsku skrb. Iako su se razveli prije nekoliko godina, Gayheart je preuzela ključnu ulogu u organizaciji njegove svakodnevne njege nakon teške dijagnoze.

U osobnom eseju za The Cut opisala je koliko je iscrpljujuće snalaziti se u zdravstvenom sustavu dok se istodobno pokušava izboriti za osnovnu skrb.

Dijagnoza koja mijenja život

Eric Dane je u travnju ove godine javno otkrio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), progresivna neurodegenerativna bolest koja postupno dovodi do gubitka kontrole nad mišićima. Bolest zahvaća motoričke neurone te s vremenom otežava kretanje, govor, hranjenje i disanje, a trenutačno ne postoji lijek, već samo terapije koje mogu usporiti njezin tijek.

Gayheart navodi da Dane trenutačno ima medicinske sestre dostupne 24 sata dnevno, no do tog rješenja nije bilo lako doći.

Glumica je priznala da je zdravstveno osiguranje više puta odbilo zahtjeve za kućnu njegu. Nakon svakog odbijanja slijedili su novi postupci i žalbe, a u jednom trenutku joj je, kako kaže, rečeno da će svaki novi zahtjev ponovno biti odbijen.

“Tada sam odlučila da neću stati. To je postala moja misija”, napisala je, naglašavajući da odustajanje nije dolazilo u obzir.

Kada sustav zakaže, obitelj preuzima

Nakon dvije žalbe, uspjela je osigurati odobrenje za kućnu njegu, no dio smjena i dalje ostaje nepokriven. U takvim situacijama Gayheart sama uskače i preuzima brigu o bivšem suprugu. Ukupno je riječ o 21 smjeni, a glumica priznaje da balansiranje između skrbi, obitelji i svakodnevnih obveza nije nimalo jednostavno.

Podrška obitelji i prijatelja

Rebecca Gayheart i Eric Dane imaju dvije kćeri, Billie (15) i Georgiju (13). Kada ne može sama pokriti sve smjene, glumica se oslanja na Daneove prijatelje, koji su, kako ističe, pokazali veliku solidarnost.

“Iznenadilo me koliko su neki ljudi odmah reagirali i bez oklijevanja pomogli”, zaključila je.

