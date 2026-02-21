Ovako je izgledao prvi Game Changer u Londonu 2025.: 'Danas smo svjedočili rađanju novog pokreta'

Druga Game Changer konferencija u Londonu održat će se 11. svibnja 2026. godine, a njome ćemo zakoračiti u budućnost poslovanja.

Program konferencije bit će u potpunosti usmjeren na primjenu umjetne inteligencije u poslovanju – praktične strategije, inovativne alate i inspirativne razgovore s liderima koji već oblikuju industrije. Upravo zato Game Changer ove godine seli u prestižni Mayfair – epicentar globalnih financija i luksuznog poslovanja, gdje se susreću moć, kreativnost i inovacije.

Podsjetimo, debitantska londonska konferencija održana je 8. svibnja 2025. godine u povijesnom Institutu za suvremenu umjetnost (ICA), nedaleko Buckinghamske palače, te je okupila više od 500 profesionalaca, vizionara i svi zainteresiranih za nova polja digitalnog razvoja. S jakim fokusom na umjetnu inteligenciju, održivost, digitalnu transformaciju, kibernetičku sigurnost i budućnost marketinga, događaj je odmah postao jedna od budućih najbitnijih londonskih konferencija na ovom polju, postavljajući se kao lansirna rampa za ideje koje oblikuju svijet.

U samo jednom danu, više od 30 istaknutih govornika i panelista podijelilo je svoje uvide, stručnost i perspektive razmišljanja o budućnosti kroz niz dinamičnih panela i razgovora koji potiču na razmišljanje. Kvalitetni panelisti srce su svake konferencije i jedan od ključnih čimbenika njezina uspjeha.

Njihovo znanje, stručnost, autentičnost i relevantno iskustvo stvaraju sadržaj koji inspirira i ostavlja trajan dojam dugo nakon završetka događaja. Posebno smo ponosni na činjenicu da su žene činile više od 50 % govornika na prvoj Game Changer konferenciji u Londonu, jer za nas jednakost nije samo ideal – ona je standard. To odražava duboku predanost organizacije ravnopravnoj zastupljenosti i snazi raznolikih glasova.

Događaj je donio moćnu postavu govornika i vodećih ljudi u industriji, uključujući:

Alice Anson, direktorica digitalnih medija, Nectar360 | Sainsbury's Group koja je pričala o snazi storytellinga temeljenog na egzaktnim podacima u modernom maloprodajnom okruženju.

Irene Graham OBE, CEO, ScaleUp Institute koja je govorila o oblikovanju politike za poticanje rasta visokotehnoloških poduzeća.

Romy van Es, voditeljica globalnih tehnoloških partnerstava, Tony Blair Institute for Global Change iznijela je konkretne načine o premošćivanju jaza između javne politike i tehnološkog ekosustava.

Harriet Phillips, suvlasnica i direktorica sadržaja, I Am Female pričala je o pojačavanju nedovoljno zastupljenih glasova u medijima i poslovanju.

James Goulding, glavni izvršni direktor, Arcadium & Katedra za podatkovnu znanost, Sveučilište Northampton prezentirao je načine spajanja umjetnosti i tehnologije za dizajniranje interaktivne budućnosti.

Lynn Y., bivša izvršna direktorica Adidasa podijelila je znanja o svrhovitom vodstvu i održivosti u praksi.

Ekaterina Doubinina, Rathbones Group Plc briljantno je govorila o izradi personaliziranih financijskih strategija za svijet koji se brzo razvija.

Alwin Tan, MetaX iskustveno je prezentirao transformaciju digitalnog iskustva kroz imerzivne tehnologije.

Ange Johnson De Wet, NatWest Group govorila je o inovacijama koje preoblikuju budućnost bankarstva.

Hannah Hawken, Wiz pričala je o ubrzanju digitalnog usvajanja i izgradnji sigurnih sustava u svim industrijama.

Alex Mav i Ying Ying (Jenny) Zhou, Amazon Web Services (AWS) mogli smo čuti na teme o agilnim inovacijama i izgradnji otpornih, skalabilnih infrastruktura.

Giovanni Doni, dr. sc., Deliveroo o ponovnom otkrivanju zadnjih koraka uz logistikom koju pokreće AI.

U ovakvoj ugodnoj i eklektičnoj atmosferi, britansku publiku dojmila je kvaliteta i nivo predavača pa su vrlo aktivno sudjelovali s pitanjima na svim panelima. Sudionici su pohvalili i otvorenost događaja, hrabrost i dinamiku u iznošenju mišljenja i dijalogu, autentičnost organizacije i jedinstveni osjećaj zajedništva koji je nadišao tradicionalni format konferencije.

"Danas je London svjedočio rađanju novog pokreta - ne samo tehnološkog pomaka, već i društvenog. Game Changer nije samo još jedan događaj. To je platforma na kojoj se hrabrim idejama daje prostor da postanu stvarnost", rekao je jedan sudionik iz tehnološkog sektora.

Ove godine, Game Changer London 2.0 bit će još raskošniji, a detalje otkrivamo uskoro.

