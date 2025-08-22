Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Osvajate u velikom stilu, s punim samopouzdanjem, na juriš. Ako vam se zalomi neka neosvojiva osoba, mogli biste se opasno razgoropaditi.   

Posao Iza vaših velikih poslovnih želja i ambicija skriva se potreba da se dokažete, ali i da zasjenite druge ljude svojim kreativnim sposobnostima.   

Zdravlje Ispunjeni ste pozitivnim emocijama. Razmišljate na optimističan i konstruktivan način. Vaša vatrena aura blještavo sjaji od snage i ljepote.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.