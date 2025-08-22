Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.

Ljubav Osvajate u velikom stilu, s punim samopouzdanjem, na juriš. Ako vam se zalomi neka neosvojiva osoba, mogli biste se opasno razgoropaditi.

Posao Iza vaših velikih poslovnih želja i ambicija skriva se potreba da se dokažete, ali i da zasjenite druge ljude svojim kreativnim sposobnostima.

Zdravlje Ispunjeni ste pozitivnim emocijama. Razmišljate na optimističan i konstruktivan način. Vaša vatrena aura blještavo sjaji od snage i ljepote.

