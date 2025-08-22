Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.
Ljubav Osvajate u velikom stilu, s punim samopouzdanjem, na juriš. Ako vam se zalomi neka neosvojiva osoba, mogli biste se opasno razgoropaditi.
Posao Iza vaših velikih poslovnih želja i ambicija skriva se potreba da se dokažete, ali i da zasjenite druge ljude svojim kreativnim sposobnostima.
Zdravlje Ispunjeni ste pozitivnim emocijama. Razmišljate na optimističan i konstruktivan način. Vaša vatrena aura blještavo sjaji od snage i ljepote.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 22. 08. 2025.