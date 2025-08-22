Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 08. 2025.
Ljubav Osjećate da ste voljeni, a ljepši osjećaj od toga ne postoji. Vaša privlačnost i popularnost omogućuju vam društveni razvoj i prosperitet.
Posao Krasi vas optimizam. Imate velika očekivanja. Mnogo toga vam ide od ruke. Određene stvari koje su započele loše, iznenada će se popraviti.
Zdravlje Vaše zdravstveno stanje je stabilno i zadovoljavajuće. Ništa vas posebno ne boli. Gospodarite sa sobom samima, a i s drugim ljudima.
