Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 08. 2025.
Ljubav Osjećate da ste voljeni, a ljepši osjećaj od toga ne postoji. Vaša privlačnost i popularnost omogućuju vam društveni razvoj i prosperitet. 

Posao Krasi vas optimizam. Imate velika očekivanja. Mnogo toga vam ide od ruke. Određene stvari koje su započele loše, iznenada će se popraviti.  

Zdravlje Vaše zdravstveno stanje je stabilno i zadovoljavajuće. Ništa vas posebno ne boli. Gospodarite sa sobom samima, a i s drugim ljudima. 

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 08. 2025.