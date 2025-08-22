Dnevni horoskop, Vaga, 22. 08. 2025.

Vaga /

Ljubav Poduzeti ćete odvažnu akciju, i vaši ljubavni problemi razmrsiti će se na jedan konstruktivan način. Hrabrost i iskrenost dobitna su kombinacija.  

Posao  Imate veliku potporu od poslodavca, i to neke vaše suradnike čini zavidnim i ljubomornim.  Vaše jake poslovne karte postati će još jače.     

Zdravlje Imate previše energije, i potreban vam je određeni ventil za pražnjenje. Pravo je vrijeme da krenete upražnjavati sportske aktivnosti.   

