Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 22. 08. 2025.
Ljubav Poduzeti ćete odvažnu akciju, i vaši ljubavni problemi razmrsiti će se na jedan konstruktivan način. Hrabrost i iskrenost dobitna su kombinacija.
Posao Imate veliku potporu od poslodavca, i to neke vaše suradnike čini zavidnim i ljubomornim. Vaše jake poslovne karte postati će još jače.
Zdravlje Imate previše energije, i potreban vam je određeni ventil za pražnjenje. Pravo je vrijeme da krenete upražnjavati sportske aktivnosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 22. 08. 2025.