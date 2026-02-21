Pariz kao stvoren za njih! Šime i Maja uživaju u strastvenom bijegu u gradu ljubavi

Pjevačica Maja Šuput (46), svojim brojnim pratiteljima na Instagramu podarila je intiman uvid u romantični bijeg u Pariz sa Šimom Elezom (27), bivšim natjecateljem popularnog showa Gospodin Savršeni. Njezina objava brzo je postala glavna tema, a fotografije iz grada ljubavi svjedoče o novom, sretnom poglavlju u njezinom životu.

Pariz kao savršena kulisa za novu ljubavnu priču

Samo dan nakon što su Maja i Šime snimljeni na aerodromu, gdje nisu skrivali međusobnu privrženost prije leta za francusku prijestolnicu, pjevačica je objavila galeriju fotografija koja govori više od tisuću riječi. Uz jednostavan, ali znakovit opis "From Paris with love" (S ljubavlju iz Pariza), Maja je otkrila niz trenutaka koji odišu romantikom i srećom. Na fotografijama zaljubljeni par pozira ispred nekih od najpoznatijih pariških znamenitosti, poput Slavoluka pobjede i Eiffelovog tornja, koji se nazire u pozadini predivne panorame grada. Maja, uvijek besprijekorno dotjerana, oduševila je pratitelje svojim modnim odabirima, kombinirajući elegantni bijeli kaput s ležernijim trapericama. Posebnu pažnju privukle su i fotografije iz jednog od otmjenih restorana, gdje je par uživao u francuskim specijalitetima, a Maja je hrabro isprobala i puževe.

Od egzotičnih destinacija do europske romantike

Ovo pariško putovanje samo je kruna ljubavne priče koja se razvijala kroz niz zajedničkih avantura posljednjih mjeseci. Par je početak 2026. godine proveo na luksuznom, "hedonističkom" odmoru u Ubudu na Baliju, gdje im se pridružio i Majin sin Bloom, koji je i sam postao prava mala zvijezda na njezinom profilu. Prije toga, zajedno su istraživali i moderni glamur Dubaija. Čini se da je, nakon egzotičnih lokacija, red došao na klasičnu romantiku Pariza, grada koji kao da je stvoren za zaljubljene. Reakcije Majinih obožavatelja nisu izostale. Komentari ispod objave ispunjeni su pozitivnom energijom, a poruke poput "Maja kraljica" i "Predivni ste" svjedoče o velikoj podršci koju pjevačica uživa.

POGLEDAJE VIDEO: Ciklona prema istoku, a sunce stiže: Meterologinja otkrila kakvo vrijeme možemo očekivati