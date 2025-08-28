Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 28. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 28. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Slobodne Vage prepuštaju se nostalgičnim tonovima. U vama će se upaliti novi plamen ljubavi, pod uvjetom da osjetite sigurnost i povjerenje.

Posao Kukate nad vlastitom poslovnom zbiljom. Nedostatno ste poduzetni. Iz problema vas mogu izvući vaše vlastite kreativne snage i sposobnosti.

Zdravlje Niste zadovoljni vlastitim životom. Sami ste sebi najveći neprijatelj. Samopouzdanje je najvažniji lijek koji vam je sada nužno potreban.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 08. 2025.