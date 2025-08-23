Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Nezadovoljstvo vašeg partnera ili vaše partnerice i dalje traje. Ne trudite se glumiti nezainteresiranost, jer će to njega ili nju dodatno raspaliti.    

Posao Prije no što radikalnim potezom razriješite kompliciranu poslovnu situaciju, najprije biste trebali u miru razmisliti o mogućim posljedicama. 

Zdravlje Utjecaji Marsa i Saturna bude u vama osjećaje straha. Potrebna vam je nova duhovna snaga. Samodisciplina je osnova snažnog karaktera.    

Snovi i vizije Zapisivanje ciljeva dovodi do uspjeha. Uspjeh izgrađuje osjećaj samovrijednosti. A što je veći vaš osjećaj osobne vrijednosti, time ste uspješniji.

Horoskop
