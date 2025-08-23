Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 23. i 24. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 23. i 24. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Živite u svakovrsnom obilju, a u vašem srcu dominiraju osjećaji nezadovoljstva. Kako je to moguće? Netko iz vaše obitelji vas rastužuje.       

Posao Volite svijetliti, a niste uvijek anđeo. Ipak, postali ste odgovorniji i puno manje griješite. Prati vas sreća u novim poslovnim poduhvatima.  

Zdravlje Angažirate se u situacijama u kojima nitko ne traži vaše sudjelovanje. Gurate nos tamo gdje mu nije mjesto. Vježbajte suzdržanost.         

Snovi i vizije Promjena svijeta počinje s vama, što znači, promjenom vaše prehrane. Ne razmišljajte dugo o tome nego to napravite još danas – za svoje dobro i za dobro svih ljudi. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 23. i 24. 08. 2025.