Dnevni horoskop, Lav, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Živite u svakovrsnom obilju, a u vašem srcu dominiraju osjećaji nezadovoljstva. Kako je to moguće? Netko iz vaše obitelji vas rastužuje.

Posao Volite svijetliti, a niste uvijek anđeo. Ipak, postali ste odgovorniji i puno manje griješite. Prati vas sreća u novim poslovnim poduhvatima.

Zdravlje Angažirate se u situacijama u kojima nitko ne traži vaše sudjelovanje. Gurate nos tamo gdje mu nije mjesto. Vježbajte suzdržanost.

Snovi i vizije Promjena svijeta počinje s vama, što znači, promjenom vaše prehrane. Ne razmišljajte dugo o tome nego to napravite još danas – za svoje dobro i za dobro svih ljudi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn