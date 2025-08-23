Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Produbljuje se i pojačava vaša zaljubljenost, a to ponajprije vrijedi za one među vama koji se od prije koji dan nalaze u novoj ljubavnoj vezi.    

Posao Nemate velikih poslovnih problema, imate samo onih malih, a mali su brzo rješivi. Otvoreni ste za suradnju, i to vas vodi u poslovni uspjeh.   

Zdravlje Imate brojnu planetarnu zaštitu. Osjećate u sebi veliku snagu. Zaboravili ste na potrebu za odmorom. Probleme vam stvara raspršenost.        

Snovi i vizije Ono što služi samo interesima pojedinca, osim toga još i na račun drugih, nema nikakvu vrijednost i nitko, tko je stekao stvarno dobar karakter, neće tome stremiti.

Horoskop
