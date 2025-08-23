Dnevni horoskop, Djevica, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Produbljuje se i pojačava vaša zaljubljenost, a to ponajprije vrijedi za one među vama koji se od prije koji dan nalaze u novoj ljubavnoj vezi.

Posao Nemate velikih poslovnih problema, imate samo onih malih, a mali su brzo rješivi. Otvoreni ste za suradnju, i to vas vodi u poslovni uspjeh.

Zdravlje Imate brojnu planetarnu zaštitu. Osjećate u sebi veliku snagu. Zaboravili ste na potrebu za odmorom. Probleme vam stvara raspršenost.

Snovi i vizije Ono što služi samo interesima pojedinca, osim toga još i na račun drugih, nema nikakvu vrijednost i nitko, tko je stekao stvarno dobar karakter, neće tome stremiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn