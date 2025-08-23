Dnevni horoskop, Vodenjak, 23. i 24. 08. 2025.
Ljubav Za vas vrijede samo dobre ljubavne vijesti. Veliko je pitanje da li ćete nakon bolnog razočaranja biti u stanju prihvatiti sretne ljubavne okolnosti.
Posao Ono što ste prije koji dan lijepo zamislili, pretvoriti ćete u konkretna i vidljiva djela. U velikoj ste žurbi. Ne vidite znakove upozorenja pored puta.
Zdravlje Bol u kralježnici, problemi s mjehurom, pretjerana konzumacija raznih tableta, sve u svemu dani vikenda vam neće biti ljekoviti i iscjeljujući.
Snovi i vizije Vrijednost ima samo ono, što koristi čitavom čovječanstvu kao i svijetu – a to možete postići već i malim stvarima, ne morate biti svjetska veličina da biste služili svijetu.
