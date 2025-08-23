Dnevni horoskop, Rak, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Radite korak naprijed, pa dva koraka natrag. Možda toga niste svjesni, ali postali ste emocionalno ovisni o jednoj dosta starijoj osobi od vas.

Posao Skloni ste se sukobiti s drugim ljudima zbog svakog eura, i čudite se što vas optužuju za škrtost. Novac je vrlo važna stvar, ali nije sve u životu.

Zdravlje Potrebna vam je pojačana fizička pokretljivost. Dobro bi vam došla sportska aktivnost. Jutarnji i večernji sati idealni su vam za razgibavanje.

Snovi i vizije Povjerenje, koje dijete može izgraditi prema majci i ocu, temelj je njegovog kasnijeg samopouzdanja. To je samopouzdanje baza njegove sreće i njegovog uspjeha.

