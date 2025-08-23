Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Vaša šutnja puno toga govori. Osoba s kojom biste trebali dijeliti sve, zaboravlja na vas, a vi uporno šutite. Još niste naučili prestati davati.     

Posao Radite samo ono što želite i volite raditi, a za sve drugo nemate previše interesa. Kad biste naplatili vašu maštu, postali biste jako bogati.     

Zdravlje Razmišljate o tjelesnoj i duhovnoj dimenziji postojanja. Zanima vas alternativna medicina, a i sve drugo što može poboljšati vaše zdravlje. 

Snovi i vizije Mislite na to: prisiljavati može svatko. Nasuprot tome, prenijeti unutarnji mir, sreću i osjećaj vlastite vrijednosti, to ne može svatko. 

