Dnevni horoskop, Škorpion, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Vaša šutnja puno toga govori. Osoba s kojom biste trebali dijeliti sve, zaboravlja na vas, a vi uporno šutite. Još niste naučili prestati davati.

Posao Radite samo ono što želite i volite raditi, a za sve drugo nemate previše interesa. Kad biste naplatili vašu maštu, postali biste jako bogati.

Zdravlje Razmišljate o tjelesnoj i duhovnoj dimenziji postojanja. Zanima vas alternativna medicina, a i sve drugo što može poboljšati vaše zdravlje.

Snovi i vizije Mislite na to: prisiljavati može svatko. Nasuprot tome, prenijeti unutarnji mir, sreću i osjećaj vlastite vrijednosti, to ne može svatko.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn