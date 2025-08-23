Dnevni horoskop, Ovan, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Izgledan je važan ljubavni preokret koji će imati dugotrajan utjecaj na vašu emocionalnu sigurnost. Sami sebi stvarate vlastitu sudbinu.

Posao Vaši će se poslovi razgranati. S drugima ćete komunicirati ozbiljno i oprezno. Surađivati ćete samo s osobama u koje imate veliko povjerenje.

Zdravlje Dani vikenda bit će vam u zdravstvenom smislu (uho, grlo, nos) problematični. Prate vas nezgodni planetarni utjecaji. Potražite mir u sebi.

Snovi i vizije Mudar je čovjek oprezan. On procjenjuje za i protiv. Mudar čovjek nikada ne djeluje kada je ljut. Čovjek može u trenutku bijesa razoriti sve, što je cijeli život mukotrpno stvarao.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn