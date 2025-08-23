Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Izgledan je važan ljubavni preokret koji će imati dugotrajan utjecaj na vašu emocionalnu sigurnost. Sami sebi stvarate vlastitu sudbinu.  

Posao Vaši će se poslovi razgranati. S drugima ćete komunicirati ozbiljno i oprezno. Surađivati ćete samo s osobama u koje imate veliko povjerenje. 

Zdravlje Dani vikenda bit će vam u zdravstvenom smislu (uho, grlo, nos)  problematični. Prate vas nezgodni planetarni utjecaji. Potražite mir u sebi.        

Snovi i vizije Mudar je čovjek oprezan. On procjenjuje za i protiv. Mudar čovjek nikada ne djeluje kada je ljut. Čovjek može u trenutku bijesa razoriti sve, što je cijeli život mukotrpno stvarao.

