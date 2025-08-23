Dnevni horoskop, Bik, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Lako raskidate odnose s drugima, no ta vaša lakoća je maska iza koje skrivate vlastitu ranjivost i nesigurnost. Jedno govorite, a drugo radite.

Posao Blizu ste ispunjenja poslovnih snova. I financijski ste u dobrom stanju. Probleme vam stvara nova (zabranjena) ljubavna veza u radnom okružju.

Zdravlje Osjetljivi ste na razne pojave. Možda vas zadesi neki čudan osip po koži. Previše sjedite i premalo se krećete. Slabo ste pokretljivi, i to nije dobro.

Snovi i vizije Ništa u životu ne dobivamo besplatno – i dobro je što je tako. Ali, sve postaje darom, ako se tome posvetimo u potpunosti, ako za svaki problem nađemo dobro rješenje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn