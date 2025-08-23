Dnevni horoskop, Jarac, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav I dalje traje vaše sretno ljubavno razdoblje. Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste ugledati će priliku za promjenu svog usamljeničkog statusa.

Posao Uporno odgađate učiniti važne poslovne poteze, i na taj način dodatno jačate svoje frustracije. Slobodno dovršite ono što ste započeli.

Zdravlje U potrazi ste za izgubljenim vremenom, a to se posebno odnosi na stariju populaciju astroloških Jaraca. Pamtite samo dobre stvari iz prošlosti.

Snovi i vizije Spoznajte sebe, idite svjesno i s lakoćom kroz život, tada ćete biti najveća sreća partneru ili partnerici, svojoj djeci, cijelom svijetu i samome sebi.

