Dnevni horoskop, Ribe, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Uživate u popularnosti i čudite se da vas svi vole. Određeni ljudi su u vašoj blizini iz sebičnih interesa. Nije sve tako bajkovito kako vi to vidite.

Posao Dobro se snalazite u poslu. Oko vas kruži mnoštvo potencijalnih suradnika. Imate slobodnu volju i sami odlučujete s kim ćete surađivati.

Zdravlje Osjetljiva vam je koža, i lako bi vas mogla zadesiti neka alergija. Ako bude riječ o alergiji na licu, vjerojatno nećete htjeti izaći van iz kuće.

Snovi i vizije Za nemali broj ljudi, neki su odnosi završili još prije 10 ili 20 godina, ali oni su još uvijek vezani za njih, iako toga nisu svjesni. Zato se i ne mogu posvetiti sadašnjem partnerstvu jer ih prijašnje blokira.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn