Dnevni horoskop, Strijelac, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Tražite kreativno društvo za igru i zabavu. Volite filozofirati o smislu života. Nova ljubav dogoditi će vam se kada to budete najmanje očekivali.

Posao U raznim pregovorima i dogovorima bit ćete brzi i smisleni. Imati ćete pune ruke posla. S financijama ne stojite loše, ali želite imati još više novaca.

Zdravlje Vaše zdravstvena situacija je stabilna i uravnotežena. Možda vas udebljaju prekomjerne hranidbene strasti. Pazite što i koliko konzumirate.

Snovi i vizije Nikada se nemojte služiti trikovima kao što su varke, nejasnoće, odgađanja ili lažna obećanja, samo zato što ne želite priznati svoje greške ili iz bilo kojih drugih razloga.

