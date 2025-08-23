Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 23. i 24. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 23. i 24. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Rušite odnos koji ste tjednima ili mjesecima unatrag s ljubavlju stvarali. Vaši ljubavni problemi kulminiraju u najnezgodnijem trenutku.      

Posao Krajnje je vrijeme da počnete više vjerovati u sebe. Roditelji vam pružaju veliku poslovnu i financijsku podršku. Budite zahvalni na svemu.  

Zdravlje Pretjerano ste introvertni i izolirani od drugih. Sve što proživljavate, zadržavate duboko u sebi samima. Nedostaje vam inicijativa i probitačnost.    

Snovi i vizije Motivacija i entuzijazam su odlučujući. Učenici moraju biti motivirani da rado idu u školu, da rado uče, rado sakupljaju znanje. Jer samo motiviran čovjek postiže velike uspjehe.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

 

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 23. i 24. 08. 2025.