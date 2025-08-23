Dnevni horoskop, Blizanci, 23. i 24. 08. 2025.

Ljubav Rušite odnos koji ste tjednima ili mjesecima unatrag s ljubavlju stvarali. Vaši ljubavni problemi kulminiraju u najnezgodnijem trenutku.

Posao Krajnje je vrijeme da počnete više vjerovati u sebe. Roditelji vam pružaju veliku poslovnu i financijsku podršku. Budite zahvalni na svemu.

Zdravlje Pretjerano ste introvertni i izolirani od drugih. Sve što proživljavate, zadržavate duboko u sebi samima. Nedostaje vam inicijativa i probitačnost.

Snovi i vizije Motivacija i entuzijazam su odlučujući. Učenici moraju biti motivirani da rado idu u školu, da rado uče, rado sakupljaju znanje. Jer samo motiviran čovjek postiže velike uspjehe.

