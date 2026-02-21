FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTETA /

Neslavan kraj Hrvatske na ZOI-ju: Naš posljednji predstavnik nije dovršio utrku

Neslavan kraj Hrvatske na ZOI-ju: Naš posljednji predstavnik nije dovršio utrku
×
Foto: Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hrvatski predstavnik Marko Skender ispao je iz utrke oko 30 kilometra, kada su ga vodeći pretekli za jedan krug. U tom trenutku je Skender bio 55

21.2.2026.
15:18
Hina
Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Norvežanin Johannes Klaebo osvojio je u subotu zlatnu medalju u klasičnoj utrci na 50 kilometara na Olimpijskim igrama u Teseru, ostvarivši povijesni podvig pobjedom u svih šest disciplina skijaškog trčanja na Igrama, što nikome dosad nije uspjelo.

S 29 godina, Klaebo je osvojio svoj ukupno jedanaesti naslov u tri nastupa na Zimskim olimpijskim igrama (2018., 2022. i 2026.), pobijedivši u ovoj posljednjoj disciplini skijaškog trčanja ispred svojih sunarodnjaka Martina Nyengeta, koji je osvojio srebro s zaostatkom od 17.5 sekundi, i Emila Iversena, koji je osvojio broncu (+46.2 sek).

Klaebo je slomio Nyengeta tek u zadnjem usponu 500 metara do cilja, a prilikom prolaska ciljem je, posve neubičajeno za njega, iscrpljen pao na snijeg

Hrvatski predstavnik Marko Skender ispao je iz utrke oko 30 kilometra, kada su ga vodeći pretekli za jedan krug. U tom trenutku je Skender bio 55. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinci bojkotiraju otvaranje Paraolimpijskih igara: Evo zašto

Skijaško TrčanjeZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx