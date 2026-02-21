FREEMAIL
STRAŠNO /

Nesreća na ZOI-ju: Austrijanac prevezen u bolnicu nakon prevrtanja boba

Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon što su završili na 21. mjestu u prvoj vožnji, Austrijanci su se prevrnuli u 9. zavoju ledene staze tijekom druge vožnje i proklizali gotovo do cilja

21.2.2026.
14:29
Hina
Eibner-Pressefoto/Memmler/imago sportfotodienst/Profimedia
Austrijski bob četverosjed prevrnuo se tijekom druge olimpijskog vožnje u Cortini, klizeći oko 30 sekundi po ledenoj stazi pri čemu je ozlijeđen pilot Jakob Mandlbauer, koji je prevezen u bolnicu.

Nakon što su završili na 21. mjestu u prvoj vožnji, Austrijanci su se prevrnuli u 9. zavoju ledene staze tijekom druge vožnje i proklizali gotovo do cilja. Gurači Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi i Daniel Bertschler iskrcali su se iz saonica, no Mandlbauer je ostao ležati nepomično i iznesen je na nosilima nakon 15 minuta.

Dvadesetsedmogodišnji Mandlbauer bio je pri svijesti i mogao je pomicati ruke, tijelo i glavu, tvrdi APA.

Dugo klizanje njihovog boba ostavilo je duboke ogrebotine na olimpijskoj stazi u Cortini, pa je druga vožnja prekinuta.

